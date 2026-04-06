Трамп снова пригрозил Ирану на фоне возможной переброски войск США: «Умные люди пошли бы на сделку»

Трамп допустил переброску американских войск в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил переброску американских войск в Иран. Его слова передает The Hill.

«Умные люди пошли бы на сделку», — рассказал Трамп в интервью изданию.

По информации The Hill, Трамп добавил, что в случае провала переговоров США могут нанести удары по любой инфраструктуре Ирана.

Накануне американский президент заявил, что у Ирана осталось 48 часов на то, чтобы заключить сделку либо открыть Ормузский пролив. Как подчеркнул Трамп, в противном случае на Тегеран «обрушится настоящий ад».

При этом хозяин Белого дома допустил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в понедельник, 6 апреля. По информации иранского МИД, Тегеран не отказывался от участия в переговорах в Исламабаде. Однако там подчеркнули, что ключевым вопросом остается условие прекращения войны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше