«Им повезло»: Трамп сообщил, из-за чего поиски летчика в Иране чуть не сорвались

Американский сверхзвуковой истребитель F-15 был сбит силами Ирана из портативной ракетницы, поиски второго летчика чуть не сорвались из-за его религиозности. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По его словам, летчик спрятался в расщелине в горах, где его удалось найти при помощи специальных средств.
— Им повезло, — сказал он.
После радиосообщения от пилота, которое включало восхваление бога, официальные лица заподозрили, что он может находиться в плену, а Тегеран «посылает ложные сигналы», чтобы заманить американские войска в ловушку.
Но люди, знакомые с летчиком, подтвердили его религиозность, передает издание Axios.
Дональд Трамп ранее написал в Truth Social, что второй член экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана, был успешно спасен. По его словам, американские военные провели одну из самых сложных поисково-спасательных операций, чтобы эвакуировать офицера. Он отметил, что речь идет о высокоуважаемом полковнике.
СМИ до этого сообщали, что судьба пропавшего пилота сбитого над Ираном американского F-15 может стать для США поворотным моментом войны.
3 апреля стало известно, что штурмовик A-10 Warthog, принадлежащий США, потерпел крушение в районе Персидского залива. Судно разбилось недалеко от Ормузского пролива. Самолет стал вторым по счету упавшим бортом Военно-воздушных сил США за день на Ближнем Востоке.
В этот же день агентство Tasnim утверждало, что США в рамках операции по спасению пилота истребителя, сбитого в Иране, задействовали вертолеты и самолет C-130 Hercules, но, несмотря на это, добиться успеха не удалось.