Спасение американского пилота F-15 в Иране могло сорваться: в чем усомнился Трамп

Трамп: поиски сбитого в Иране пилота едва не сорвались из-за его религиозности.

Источник: Комсомольская правда

Поиски второго пилота американского истребителя F-15, сбитого в Иране, едва не сорвались из-за его религиозности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Одного из пилотов нашли вскоре после крушения. Второй летчик прятался в горной расщелине. Он был найден с помощью технических средств, которые позволили ему передать информацию о своем местонахождении.

«То, что он сказал по радио, звучало так, будто это сказал бы мусульманин», — сказал глава Белого дома в интервью Axios.

По словам Трампа, это вызвало у американских военных сомнения в том, не использовали ли иранцы передатчик летчика, чтобы завести спасательную операцию в ловушку. Позже президенту США подтвердили, что пропавший военный действительно был религиозным.

Ранее KP.RU сообщал, что масштабная операция по поиску пилота сбитого истребителя началась 4 апреля. В Иран был направлен спецназ, а за информацию о местонахождении летчика предлагалось денежное вознаграждение. Во время эвакуации пилота США уничтожили два своих самолета.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше