Россиянам напомнили о схемах мошенников с дипфейками с их родственниками

Мошенники обманывают россиян дипфейками с их родными.

Источник: kp_ru

Мошенники с помощью дипфейков имитируют голос родственника, заявляют о ДТП или аресте и вымогают деньги. Об этом сообщил РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Особую опасность представляют многоходовые комбинации, когда первый звонок с городского номера становится лишь входной дверью для более сложной атаки», — уточнил эксперт.

Как отметил Кучава, у пенсионеров с домашними телефонами нет возможности быстро проверить входящий номер, поэтому эта схема работает особенно хорошо.

Если поступает подобный запрос, необходимо положить трубку, не продолжая разговор. Затем следует самостоятельно позвонить в организацию по официальному номеру, игнорируя контакты, которые продиктовал звонивший.

При этом в преддверии Пасхи мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах в размере 12 тыс. рублей.