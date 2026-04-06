В Хабаровск 6 апреля придет мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю представили прогноз погоды на начало трудовой недели. 6 апреля в Хабаровском крае не ожидается критических природных катаклизмов, однако жителям региона следует подготовиться к осадкам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске днем 6 апреля пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура в дневное время будет варьироваться в пределах +2…+4 градусов. Ветер северо-восточного направления может достигать порывов до 14 метров в секунду.
Особое внимание следует обратить на ситуацию в южных районах края. Там из-за мокрого снега на дорогах возможно образование гололеда. Дневная температура в этой части региона составит от +3 до +8 градусов. В центральной части края днем ожидается до +6 градусов, а на севере сохранится морозная погода — ночью до −15 градусов, днем в некоторых районах сохранятся отрицательные значения до −3 градусов.
