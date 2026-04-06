«Быстро уничтожат»: экс-советник НАТО дал прогноз по наземной операции США в Иране

«Если цель захвата иранских островов — обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив, то, вероятно, США могут удерживать их какое-то время. Но из-за превосходства Ирана в ракетных силах американцев, вероятно, очень быстро уничтожат ракетами», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Бо добавил, что Иран не позволит иностранным силам долго оставаться на островах. Эксперт поставил под сомнение целесообразность наземной операции США. По его словам, достижение каких-либо значимых целей для Америки в условиях превосходства Ирана маловероятно.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран примет решение о судьбе американских солдат в случае вторжения США на остров Харк. Иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф отметил, что Белый дом не сможет вывести войска. По его словам, «никто не вернется домой из ада».