«Быстро уничтожат»: экс-советник НАТО дал прогноз по наземной операции США в Иране

Аналитик Бо: любая наземная операция США в Иране обречена на провал.

Источник: Комсомольская правда

Ни захват иранских островов, ни оккупация территории Ирана не имеют для США практического смысла. Об этом заявил бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо.

«Если цель захвата иранских островов — обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив, то, вероятно, США могут удерживать их какое-то время. Но из-за превосходства Ирана в ракетных силах американцев, вероятно, очень быстро уничтожат ракетами», — сказал аналитик на YouTube-канале.

Бо добавил, что Иран не позволит иностранным силам долго оставаться на островах. Эксперт поставил под сомнение целесообразность наземной операции США. По его словам, достижение каких-либо значимых целей для Америки в условиях превосходства Ирана маловероятно.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран примет решение о судьбе американских солдат в случае вторжения США на остров Харк. Иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф отметил, что Белый дом не сможет вывести войска. По его словам, «никто не вернется домой из ада».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
