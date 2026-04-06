Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе погрузились в депрессию после слов Рубио о НАТО: «Похоронные настроения»

The Economist: В ЕС процветают «похоронные настроения» по поводу будущего НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Высказывания госсекретаря США Марко Рубио, подвергшего сомнению пользу НАТО, погрузили европейских лидеров в «похоронные настроения» о судьбе альянса. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Как сообщает издание, Рубио оставался чуть ли не последним в администрации США, кто выступал за крепкие трансатлантические связи и продолжение помощи Киеву. Однако этого «последнего сдерживающего фактора, вероятно, уже не существует».

«Это наихудший момент, в котором НАТО когда-либо находилась», — передает издание слова бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера.

Несогласие Европы поддержать США в войне против Ирана, как отмечает эксперт, подорвало позиции американских сторонников НАТО, которые доказывали, что Европа служит для Америки площадкой для глобальной демонстрации военной мощи.

Накануне Рубио заявил, что США пересмотрят ценности НАТО после окончания войны с Ираном.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше