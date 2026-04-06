В Европе погрузились в депрессию после слов Рубио о НАТО: «Похоронные настроения»

Как сообщает издание, Рубио оставался чуть ли не последним в администрации США, кто выступал за крепкие трансатлантические связи и продолжение помощи Киеву. Однако этого «последнего сдерживающего фактора, вероятно, уже не существует».
«Это наихудший момент, в котором НАТО когда-либо находилась», — передает издание слова бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера.
Несогласие Европы поддержать США в войне против Ирана, как отмечает эксперт, подорвало позиции американских сторонников НАТО, которые доказывали, что Европа служит для Америки площадкой для глобальной демонстрации военной мощи.
Накануне Рубио заявил, что США пересмотрят ценности НАТО после окончания войны с Ираном.