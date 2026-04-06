Эксперт Вегвари: в Венгрии, возможно, обнаружили неизвестную картину Ван Гога

БУДАПЕШТ, 6 апреля. /ТАСС/. Неизвестная картина Винсента Ван Гога (1853−1890), возможно, обнаружена в Будапеште во время изучения нескольких работ, переданных на экспертизу иностранным коллекционером. Как сообщила венгерский искусствовед Жофия Вегвари, не исключено, что речь идет еще об одной версии картины голландского художника «Танцевальный зал в Арле», созданной в 1888 году и хранящейся в парижском музее Орсе.
Эксперт, уже почти 20 лет возглавляющая Лабораторию изучения живописи в столице Венгрии, считает, что на основе анализа красок, холста, грунтовки и других материалов может быть сделан вывод о том, что картина была написана в период с 1885 по 1890 год и ее автором мог быть Ван Гог. «Художники нередко создают несколько произведений на одну и ту же тему, о чем Винсент неоднократно упоминал в своих письмах младшему брату Тео. Возможно, так произошло и с этой картиной. Ее изучение продолжается», — процитировало Вегвари интернет-издание Blikk.
Оно отметило, что если предположения подтвердятся, то это может быть одним из самых интересных художественных открытий, сделанных в ХХI веке. Кому принадлежит переданная на экспертизу картина и как она попала к своему нынешнему владельцу, директор лаборатории пока рассказывать не стала.