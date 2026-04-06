Отец Маска Эррол заявил, что в конфликте на Украине он поддерживает Россию

Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и отец американского миллиардера Илона Маска Эррол сказал, что в оценке конфликта на Украине он поддерживает РФ, а не киевский режим.

— Я бы встал на сторону России в данном вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так, — заявил он в интервью РИА Новости.

Также Маск-старший сообщил, что власти Украины переводили выплаты экс-президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и его сыну Хантеру.

Эррол Маск, сравнивая Москву и Вашингтон, ранее заявил, что столица Соединенных Штатов Америки за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто», хотя раньше была очень красивым городом. По его словам, на фоне Москвы американская столица сегодня выглядит «дешево» и неухоженно.

Украина на самом деле находится под контролем 50 влиятельных семей, а рядовые граждане никак не могут повлиять на судьбу своей страны. Об этом 3 апреля заявил Эррол Маск.

2 апреля он рассказал о своей короткой, но запоминающейся встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, хотя встреча длилась более часа, лично ему глава РФ уделил всего несколько секунд.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше