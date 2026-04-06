Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и отец американского миллиардера Илона Маска Эррол сказал, что в оценке конфликта на Украине он поддерживает РФ, а не киевский режим.
— Я бы встал на сторону России в данном вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так, — заявил он в интервью РИА Новости.
Также Маск-старший сообщил, что власти Украины переводили выплаты экс-президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и его сыну Хантеру.
Эррол Маск, сравнивая Москву и Вашингтон, ранее заявил, что столица Соединенных Штатов Америки за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто», хотя раньше была очень красивым городом. По его словам, на фоне Москвы американская столица сегодня выглядит «дешево» и неухоженно.
Украина на самом деле находится под контролем 50 влиятельных семей, а рядовые граждане никак не могут повлиять на судьбу своей страны. Об этом 3 апреля заявил Эррол Маск.
2 апреля он рассказал о своей короткой, но запоминающейся встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, хотя встреча длилась более часа, лично ему глава РФ уделил всего несколько секунд.