В ОП рассказали, что Telegram нарушает законодательство о рынке ценных бумаг

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram нарушает законодательство не только в сфере информационной безопасности, защиты информации и сохранения персональных данных, но и законодательство о рынке ценных бумаг. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«ОП РФ продолжает проводить мониторинг проектов, созданных для хищения денег у граждан дистанционным путем. Telegram продолжает нарушать все возможные отрасли российского законодательства, включая регулирование финансового рынка. У Telegram нет никаких лицензий финансовых регуляторов нашей страны, при этом нарушается федеральный закон “О рынке ценных бумаг, не соблюдается законодательство о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, — сказал Машаров.
По его словам, мессенджер в последние годы предлагает россиянам финансовые услуги наравне с онлайн-казино и ставками на спорт.
«В Telegram есть возможность покупки акций, валют через так называемый криптокошелек, причем есть возможность пополнения посредством как обычных валют, так и переводов в любые криптовалюты. И все это без лицензий», — отметил эксперт.
Он напомнил, что в Госдуме находится на рассмотрении проект федерального закона о крипторегулировании. "В случае его принятия у нас появятся уполномоченные организации, имеющие право на совершение сделок с цифровыми валютами.
«Только такие проекты как криптокошелек в Telegram оставляют окно возможностей, как для тех, кто не выберет российскую юрисдикцию, так и тех, кто использует криптовалюты в незаконных целях, а именно, легализации средств, похищенных у граждан в результате дистанционного мошенничества, а также финансирования терроризма и посягательства на конституционный строй», — сказал Машаров.