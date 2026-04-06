Кефир, квас, конфеты с коньяком: водителей предупредили о риске лишиться прав из-за некоторых продуктов

Превышение допустимого уровня алкоголя у водителя даже из-за кефира, кваса или конфет с алкоголем считается опьянением и влечет наказание. Об этом рассказал юрист Максим Поляков.
«В российской судебной практике сложилась четкая позиция: употребление продуктов питания — кефира, кваса и спиртосодержащих конфет не является оправданием при фиксации опьянения», — напомнил эксперт в разговоре с ТАСС.
Согласно законодательству, штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения составляет 45 тыс. рублей, а лишение прав длится от полутора до двух лет.
Юрист пояснил, что законодательная погрешность специально установлена для исключения естественного фона или воздействия продуктов.
