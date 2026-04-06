Фотоохоту на птиц проведут в Верхнебуреинском районе

Принять участие в ежегодных соревнованиях по спортивной орнитологии пригласили желающих в Верхнебуреинский район. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», наблюдение за птицами в естественной среде обитания будет командным.
— Мы приглашаем к участию команды, которые могут состоять из 2−5 человек. Свою заявку подать можно до 10 апреля, а уже на следующий день, 11 числа, состоится ежегодное мероприятие «Буреинский Бёрдинг», — проинформировали в природном заповеднике «Буреинский».
Командам предстоит найти и сфотографировать как можно больше видов птиц, населяющих местный парк «Семейный», а также правильно их определить. В помощь участникам будут выданы списки птиц, характерных для данной территории. Например, наблюдатели могут увидеть кедровку, поползня, большую синицу, бурого дрозда, большую горлицу и других пернатых.
Перемещаться по маршруту можно только пешком, тем самым соревнования станут дополнительной возможностью провести время на природе, почерпнув при этом новую информацию о пернатых обитателях района.
Ознакомиться с положением конкурса, а также уточнить информацию о том, куда направить заявку, можно на сайте организатора мероприятия.