Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фотоохоту на птиц проведут в Верхнебуреинском районе

Соревнования по спортивной орнитологии проводятся здесь ежегодно.

Источник: Хабаровский край сегодня

Принять участие в ежегодных соревнованиях по спортивной орнитологии пригласили желающих в Верхнебуреинский район. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», наблюдение за птицами в естественной среде обитания будет командным.

— Мы приглашаем к участию команды, которые могут состоять из 2−5 человек. Свою заявку подать можно до 10 апреля, а уже на следующий день, 11 числа, состоится ежегодное мероприятие «Буреинский Бёрдинг», — проинформировали в природном заповеднике «Буреинский».

Командам предстоит найти и сфотографировать как можно больше видов птиц, населяющих местный парк «Семейный», а также правильно их определить. В помощь участникам будут выданы списки птиц, характерных для данной территории. Например, наблюдатели могут увидеть кедровку, поползня, большую синицу, бурого дрозда, большую горлицу и других пернатых.

Перемещаться по маршруту можно только пешком, тем самым соревнования станут дополнительной возможностью провести время на природе, почерпнув при этом новую информацию о пернатых обитателях района.

Ознакомиться с положением конкурса, а также уточнить информацию о том, куда направить заявку, можно на сайте организатора мероприятия.