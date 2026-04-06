Врач футбольного клуба помог пассажирам самолета на пути в Хабаровск.

На борту самолета, следовавшего по маршруту Москва — Хабаровск, произошло сразу два медицинских инцидента. На помощь пассажирам пришел главный врач ПФК «Арсенал» (Тула) Аркадий Чмуневич, летевший вместе с командой на выездную игру, сообщает пресс-служба Хабаровских авиалиний. Подробности— «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Одной из пассажирок стало плохо из-за резкого снижения давления, в результате чего она потеряла сознание. Доктор Чмуневич провел необходимые реанимационные действия и оставался рядом с женщиной до посадки лайнера.
Спустя несколько часов экипаж вновь запросил медицинскую помощь по громкой связи: у другого пассажира начался приступ эпилепсии. Врач тульского клуба оперативно вмешался и купировал приступ. По прилете в краевую столицу обоих пострадавших передали местным медикам. Несмотря на наличие навыков первой помощи у бортпроводников, присутствие узкопрофильного специалиста на борту помогло стабилизировать пациентов в сложной ситуации.
