Мужчины искали яйца, а нашли смертельный яд: обнаруженное шокировало даже пожарных

Два мужчины нашли флакон с надписью «Полоний-210» во время поиска пасхальных яиц в саду на окраине Файхингена-на-Энце на юго-западе Германии. Об это сообщает Bild со ссылкой на полицию.
«Двое мужчин, искавших пасхальные яйца в своем саду, нашли небольшую бутылочку с надписью “Полоний-210”. Это потенциально смертельный радиоактивный яд», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что после находки мужчины немедленно позвонили по номеру экстренной помощи. Министерство охраны окружающей среды изъяло флакон и обеспечило его безопасную транспортировку.
Находка удивила даже пожарных. По их мнению, флакон действительно содержит полоний-210. Емкость весом около 200 граммов оказалась достаточно тяжелой, что соответствует плотности металла.
Ранее KP.RU сообщал, что таможенники Домодедово изъяли у россиянки, прибывшей из Индии, пластиковую бутылку с радиоактивным вулканическим песком. Система «Янтарь» среагировала на чемодан туристки. Уровень радиации в содержимом в 15 раз превышал допустимую норму.