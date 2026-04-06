Из-за циклона закрыто движение для автобусов из Хабаровска в ЕАО

Ограничение введено 6 апреля в 6 утра.

Источник: Хабаровский край сегодня

6 апреля с 6 часов утра введено ограничение движения для пассажирских автобусов из Хабаровска в ЕАО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Снежный циклон пришел на большую часть Хабаровского края и Еврейской автономной области в ночь на понедельник. По прогнозам синоптиков, непогода будет сохраняться в течение суток — прекращение осадков ожидается лишь к полудню вторника, 7 апреля.

В связи с погодными условиями на ряде дорог вводятся ограничения.

— С 6 утра закрыто движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан — Хабаровск, Биробиджан — село Амурзет и Биробиджан — село Ленинское, — сообщили в МЧС Еврейской автономной области.

В МЧС напомнили, что при возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Напомним, на минувших выходных массовый спуск на «Холдоми» перенесли из-за погодных условий.