Из-за циклона закрыто движение для автобусов из Хабаровска в ЕАО

6 апреля с 6 часов утра введено ограничение движения для пассажирских автобусов из Хабаровска в ЕАО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Снежный циклон пришел на большую часть Хабаровского края и Еврейской автономной области в ночь на понедельник. По прогнозам синоптиков, непогода будет сохраняться в течение суток — прекращение осадков ожидается лишь к полудню вторника, 7 апреля.
В связи с погодными условиями на ряде дорог вводятся ограничения.
— С 6 утра закрыто движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан — Хабаровск, Биробиджан — село Амурзет и Биробиджан — село Ленинское, — сообщили в МЧС Еврейской автономной области.
В МЧС напомнили, что при возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.
