В Будапеште могли обнаружить неизвестную работу Ван Гога: речь идет о картине с двухвековой историей

В Венгрии могли найти неизвестную картину Ван Гога «Танцевальный зал в Арле».

Источник: Комсомольская правда

В Будапеште, вероятно, обнаружена ранее неизвестная картина Винсента Ван Гога. Это произошло во время экспертизы нескольких работ, предоставленных иностранным коллекционером. По словам искусствоведа Жофии Вегвари, находка может оказаться еще одним вариантом полотна «Танцевальный зал в Арле» (1888 год), оригинал которого находится в парижском музее Орсе.

Глава будапештской Лаборатории изучения живописи считает, что по результатам анализа материалов можно сделать вывод: работа написана в 1885—1890 годах, и, вероятно, это Ван Гог.

«Художники нередко создают несколько произведений на одну и ту же тему, о чем Винсент неоднократно упоминал в своих письмах младшему брату Тео. Возможно, так произошло и с этой картиной. Ее изучение продолжается», — передает слова Вегвари издание Blikk.

Немногим ранее из Италии в Россию передали картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму».

