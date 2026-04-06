«Филлер заметен»: врач Котельникова заявила о неудачной косметологии Прилучного

В Сети обсудили внешность актера Павла Прилучного после его недавнего интервью, предположив, что он прибегнул к инъекционным процедурам. По мнению многих пользователей, они привели к потере артистом узнаваемых черт.
Врач-косметолог Алина Котельникова в личном блоге высказалась, что с лицом Прилучного «явно плотно поработали».
— Изменилась форма подбородка, он стал смотреться странно. Филлер очень заметен и явно не придает мужественности. Думаю, что губы тоже сделаны. Ну и куда без ботокса, здесь его более чем. По мне — перебор, из-за чего лицо смотрится еще более отечным, теряются былые черты, — написала она.
По мнению медика, звезде увеличили губы, скорректировали овал лица филлерами и ввели ботокс.
Пользователи в комментариях с выводами косметолога согласились.
«Ему явно жена косметолога посоветовала, у нее тоже внешность изменилась в худшую сторону»; «Да уж, такой красавчик был»; «Очень неудачная работа», — написали фолловеры.
10 марта Павел Прилучный рассказал, что его экс-супруга Агата Муцениеце публично выставила его домашним тираном ради пиара, из-за чего тогда от него отвернулись многие знакомые, с которыми он общался много лет.