Машаров: Telegram нарушает законодательство России о рынке ценных бумаг

Мессенджер Telegram незаконно предлагает финансовые услуги.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер Telegram нарушает российское законодательство не только в области информационной безопасности, но и в сфере рынка ценных бумаг. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Telegram продолжает нарушать все возможные отрасли российского законодательства, включая регулирование финансового рынка. У Telegram нет никаких лицензий финансовых регуляторов нашей страны», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Машаров добавил, что Telegram в последние годы предлагает россиянам финансовые услуги, включая онлайн-казино и ставки на спорт. В мессенджере также можно покупать акции и валюту через криптокошельки. Все это осуществляется без лицензий.

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор официально подтвердил замедление работы Telegram. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что администрация мессенджера не привела свой сервис в соответствие с российским законодательством.

