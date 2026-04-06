Россиян предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных

МВД: за неуведомление ГАИ об изменении данных грозит штраф в 2 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Неуведомление ГИБДД о смене ФИО или прописки в десятидневный срок может обернуться для водителя штрафом до 2 тыс. рублей. Об этом пресс-служба ведомства сообщила для РИА Новости.

Там напомнили, что штраф для граждан составит от 1,5 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 3,5 тыс., для юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей. В ведомстве подчеркнули, что водитель должен в десятидневный срок после переезда явиться в ГИБДД, чтобы обновить регистрационные данные при смене имени или адреса.

Как добавили в пресс-службе, если водитель управляет транспортным средством, не внеся необходимых изменений в регистрационные данные, это признается правонарушением согласно части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. За него положен штраф от 500 до 800 рублей.

Как ранее информировал KP.RU, автовладельцев в РФ могут лишить прав после употребления кефира, кваса или алкогольных конфет.