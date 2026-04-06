В Биробиджане безработный попал в полицию после хулиганства в учреждении.

Экипаж вневедомственной охраны задержал 47-летнего жителя Биробиджана за хулиганские действия в одном из административных зданий города, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по ЕАО. Инцидент произошел в рабочее время, когда нетрезвый мужчина начал вести себя неадекватно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как стало известно, нарушитель громко кричал, скандалил и использовал нецензурные выражения в адрес персонала и посетителей. Попытки сотрудников учреждения самостоятельно успокоить мужчину не увенчались успехом, в связи с чем был вызван наряд Росгвардии. Специалисты незамедлительно прибыли на объект и нейтрализовали конфликтную ситуацию.
Задержанный, который официально нигде не трудоустроен, был передан сотрудникам органов внутренних дел. В полиции мужчине предстоит объяснить мотивы своего поведения. Рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение общественного порядка.
