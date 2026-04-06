Названа единственная отрасль в России с зарплатами в почти 560 тысяч рублей

Единственной отраслью российской экономики, где средняя зарплата в январе превысила 500 тысяч рублей, стало перестрахование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Средний доход в перестраховании составил 559 тысяч рублей. Согласно статистике, это на 70% больше по сравнению с 329,7 тысячами в начале 2025 года.
В других отраслях экономики средние зарплаты не превышали 300 тысяч рублей. Исключение составили холдинги. Там сотрудники в среднем зарабатывали 422 тысячи рублей.
Напомним, в прошлом году в России значительно выросли зарплаты. Средний доход в январе 2026 года составил 103 611 рублей. Это на почти 15 000 рублей больше по сравнению с предыдущим годом.
Ранее KP.RU сообщал, что самой высокой средней зарплатой в России обладают специалисты в области управления пенсионными резервами, чьи средние доходы составляют около 744,9 тысяч рублей в месяц.