Постпредство Ирана заявило, что Трамп намерен совершить военное преступление

Угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нанести удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Ирана являются очевидным свидетельством намерений Америки совершить военное преступление. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило постоянное представительство Ирана при ООН.

Угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нанести удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Ирана являются очевидным свидетельством намерений Америки совершить военное преступление. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило постоянное представительство Ирана при ООН.

— Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление, — говорится на странице представительства в соцсети X.

Американский лидер ранее пообещал устроить 7 апреля в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство страны не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Действия США на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи. Об этом 5 апреля высказался председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, единственное реальное решение — это «уважать права народа Ирана и прекратить опасную игру».

