Эксперт Подчиненова рассказала, кому стоит отказаться от куличей на Пасху

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Людям с целиакией, индивидуальной непереносимостью белка пшеницы или аллергией на белок коровьего молока стоит отказаться от употребления куличей на Пасху по традиционному рецепту. Об этом сообщила ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
В 2026 году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля.
«Какой именно кулич выбрать, зависит от ваших вкусовых предпочтений, особенностей рациона и наличия хронических заболеваний. Например, классические куличи на пшеничной муке не рекомендованы людям с целиакией, индивидуальной непереносимостью белка пшеницы или аллергией на белок коровьего молока», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в таких случаях пшеничную муку можно заменить на безглютеновую, например рисовую. Подчиненова добавила, что современные эксперты в области диетологии стараются отказаться от деления продуктов на «полезные» и «вредные», «полнящие» и «диетические». «Такая категоризация часто используется как маркетинговый ход и может способствовать развитию расстройств пищевого поведения. Рациональное питание должно быть сбалансированным, разнообразным и вкусным, поэтому важно оценивать не столько вредность или полезность куличей по отдельности, сколько рацион в целом», — пояснила она.
По словам диетолога, питаться исключительно выпечкой не полезно. Однако если человек употребляет достаточно овощей, фруктов, молочных продуктов, сложных углеводов, белков и жиров, а также много двигается, пасхальные угощения не нанесут вреда здоровью.