Военная операция США в Иране обошлась в более чем 42,1 миллиарда долларов за почти 37 дней боевых действий. Об этом сообщает Iran War Cost Tracker.
Счетчик портала был основан на брифинге Пентагона для Конгресса США 10 марта. За первые шесть дней операции на Ближнем Востоке Вашингтон потратил 11,3 миллиарда долларов.
Ранее профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мир столкнется с одним из крупнейших экономических кризисов со времен Великой депрессии.
Также сенатор Совфеда Алексей Пушков отмечал, что военная операция США против Ирана серьезно подорвала их международный статус. Он добавил, что Вашингтон уже больше месяца не может справиться с Тегераном, чья экономика и ВВП в десятки раз меньше американских.