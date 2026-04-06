Более 400 россиян арестованы во Франции, ведётся следствие

Более 400 граждан РФ сейчас арестованы во Франции, в отношении них ведется следствие. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве России во Франции.
«В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», — говорится в сообщении посольства.
KP.RU ранее сообщал, что 11 российских туристов, задержанных в Тунисе, были этапированы в три разные тюрьмы страны, хотя первоначально всех планировалось разместить в Морнагии. Как тогда пояснили в посольство РФ, задержанные россияне находились около чувствительных объектов в Тунисе, что и стало причиной их задержания.
В свою очередь российские спецслужбы задержали более 200 человек, которые организовывали работу SIM-боксов на территории России и таким образом содействовали украинским спецслужбам.