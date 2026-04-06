Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ сообщило об удержании более 400 россиян под арестом во Франции

Более 400 российских граждан в настоящее время находятся под арестом во Франции, в отношении них ведется следствие. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в диппредставительстве РФ во Франции.

— В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 россиянах, которые арестованы и находятся под следствием, — передали в посольстве РИА Новости.

Экстрадированным из Болгарии в Соединенные Штаты россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы по обвинениям Вашингтона. Об этом 3 апреля сообщило РИА Новости.

Зимой 2025 года посольство России в Софии заявило, что Болгария по запросу США арестовала Ольшанского и Ивина. Консулы навещали их в болгарском СИЗО, поддерживали контакт с их юристами и присутствовали на слушаниях в суде. Болгарские правоохранители одобрили их экстрадицию в США, мужчин выдали американской стороне 26 марта. Их обвиняют в сговоре с целью обхода американских санкций. Также они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.

МИД РФ выпустил предупреждение для граждан, выезжающих за границу, о повышенной вероятности задержания или ареста по запросам властей США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
