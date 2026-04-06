Посольство РФ сообщило об удержании более 400 россиян под арестом во Франции

Зимой 2025 года посольство России в Софии заявило, что Болгария по запросу США арестовала Ольшанского и Ивина. Консулы навещали их в болгарском СИЗО, поддерживали контакт с их юристами и присутствовали на слушаниях в суде. Болгарские правоохранители одобрили их экстрадицию в США, мужчин выдали американской стороне 26 марта. Их обвиняют в сговоре с целью обхода американских санкций. Также они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.