Посольство РФ сообщило об удержании более 400 россиян под арестом во Франции

Более 400 российских граждан в настоящее время находятся под арестом во Франции, в отношении них ведется следствие. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в диппредставительстве РФ во Франции.
— В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 россиянах, которые арестованы и находятся под следствием, — передали в посольстве РИА Новости.
Экстрадированным из Болгарии в Соединенные Штаты россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы по обвинениям Вашингтона. Об этом 3 апреля сообщило РИА Новости.
Зимой 2025 года посольство России в Софии заявило, что Болгария по запросу США арестовала Ольшанского и Ивина. Консулы навещали их в болгарском СИЗО, поддерживали контакт с их юристами и присутствовали на слушаниях в суде. Болгарские правоохранители одобрили их экстрадицию в США, мужчин выдали американской стороне 26 марта. Их обвиняют в сговоре с целью обхода американских санкций. Также они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.
МИД РФ выпустил предупреждение для граждан, выезжающих за границу, о повышенной вероятности задержания или ареста по запросам властей США.