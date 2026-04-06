Команда «Восток» выиграла финал городского Кубка по футзалу в Биробиджане

В Биробиджане подвели итоги городского Кубка по футзалу среди любительских команд.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане подвели итоги городского Кубка по футзалу среди любительских команд. В финальном поединке, который прошел в стенах ФОК «Воин», встретились претенденты на главный трофей — ФК «Кромпал» и ФК «Восток», как сообщает пресс-служба «Региональное Информационное Агентство Биробиджан». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Игра прошла при явном преимуществе одной из сторон. Спортсмены «Востока» показали более результативную игру, реализовав восемь моментов в ворота соперника. ФК «Кромпал» ответил тремя забитыми мячами, что не позволило команде претендовать на победу в турнире. Итоговый результат встречи — 3:8 в пользу «Востока».

По итогам матча команда-победитель получила Кубок города. Соревнования в ФОК «Воин» собрали значительное число любителей мини-футбола, подтвердив интерес жителей к региональным спортивным мероприятиям.

