В РФ предложили новый способ поздравить с рождением ребенка: участие примут будущие отцы

В Госдуме хотят у окон роддомов ставить стенды для граффити от отцов.

Источник: Комсомольская правда

Необходимо разрешить молодым отцам рисовать граффити с благодарностью женам у окон роддомов. С подобной инициативой председатель Совета матерей и депутат ГД Татьяна Буцкая обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Текст обращения есть у ТАСС.

«…Вблизи родильных домов… на которых счастливые отцы могли бы выразить свои чувства любви и благодарности женщинам, родившим их совместного ребенка (детей)», — говорится в обращении.

По словам Буцкой, нововведение уже применяется в больнице им. Юдина в Москве: у родзала стоят стенды, где папы пишут «спасибо за сына», «я тебя люблю» и другие теплые слова.

Как рассказала депутат, когда стенды полностью испишут, их заменят на чистые.

Россиянам ранее напомнили, что материнский капитал можно потратить на покупку дачи.