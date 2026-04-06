Житель Приамурья натравил ротвейлера на полицейских и поплатился свободой

В Амурской области житель Михайловского района осуждён за то, что натравил ротвейлера на сотрудников полиции. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
38-летний мужчина из села Поярково в сентябре 2024 года встретил полицейских на своей усадьбе. Когда стражи порядка попросили его дать объяснения по поступившему сообщению о правонарушении, он открыл вольер и приказал собаке их атаковавать.
Ротвейлер бросился на сотрудников и пытался их укусить. Сам хозяин дважды толкнул одного из полицейских, схватил его за шею и ударил кулаком в голову. Собака же в это время несколько раз укусила сотрудника полиции за разные части тела.
Действия мужчины создали реальную опасность для жизни и здоровья полицейских. Суд признал его виновным по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.
Защитник осуждённого подал апелляционную жалобу, посчитав наказание слишком суровым. Однако Амурский областной суд оставил приговор без изменений.
Участие в рассмотрении дела в апелляционной инстанции обеспечила прокуратура Амурской области. На данный момент приговор вступил в законную силу.