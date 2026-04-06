Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Приамурья натравил ротвейлера на полицейских и поплатился свободой

Суд назначил злоумышленнику три года лишения свободы в колонии общего режима.

В Амурской области житель Михайловского района осуждён за то, что натравил ротвейлера на сотрудников полиции. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

38-летний мужчина из села Поярково в сентябре 2024 года встретил полицейских на своей усадьбе. Когда стражи порядка попросили его дать объяснения по поступившему сообщению о правонарушении, он открыл вольер и приказал собаке их атаковавать.

Ротвейлер бросился на сотрудников и пытался их укусить. Сам хозяин дважды толкнул одного из полицейских, схватил его за шею и ударил кулаком в голову. Собака же в это время несколько раз укусила сотрудника полиции за разные части тела.

Действия мужчины создали реальную опасность для жизни и здоровья полицейских. Суд признал его виновным по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.

Защитник осуждённого подал апелляционную жалобу, посчитав наказание слишком суровым. Однако Амурский областной суд оставил приговор без изменений.

Участие в рассмотрении дела в апелляционной инстанции обеспечила прокуратура Амурской области. На данный момент приговор вступил в законную силу.