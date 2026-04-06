Эксперт Костенко объяснил, когда второй иностранный язык обязателен в школе

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Второй иностранный язык, а также родной язык и родная литература являются обязательными учебными предметами в случае, если школа имеет возможность их преподавать, а ученики или их родители подали соответствующее заявление. Об этом сообщил ТАСС руководитель Института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева Максим Костенко.
«Второй иностранный язык, а также родной язык и родная литература являются обязательными учебными предметами только в случае, если у школы есть возможность реализовывать данные учебные предметы и обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся изъявили желание их изучать, подав соответствующее заявление», — сказал Костенко.
Он уточнил, что решение о введении второго иностранного языка в школе принимается с учетом реальных возможностей образовательной организации и интересов учеников, а не является безусловным требованием для всех школ.
Ранее Минпросвещения опубликовало проект приказа, которым предлагается изменить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования (10−11-е классы). В документе указано 16 обязательных предметов, среди них, в том числе родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации, а также второй иностранный язык.