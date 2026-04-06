В Приморье за сутки 5 апреля потушили шесть пожаров

В Приморье 5 апреля выдалось жарким в прямом смысле слова. За воскресенье в крае действовало шесть пожаров, но, к счастью, все их удалось ликвидировать. Общая площадь, пройденная огнем, составила 48 гектаров. Больше всего досталось лесам — два возгорания на 32 гектарах зафиксировали на территории Уссурийского лесничества. Огонь тушили специалисты «Приморской авиабазы». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».