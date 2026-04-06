Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США высказались о фактической победе Ирана: мир вынужден вести переговоры по Ормузу

Аналитик Фриман: отказ США от деблокирования Ормуза стал победой Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Отказавшись от военного деблокирования Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп фактически призвал мир к заключению сделки с Ираном. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман.

Трамп ранее отмечал, что США не нуждаются в Ормузском проливе. Он добавил, что открытие акватории должно лежать на тех странах, для которых этот путь является важным для перевозки энергоносителей.

«По сути, Дональд Трамп заявил всему миру: вы должны вести переговоры с Ираном, вы должны заключить сделку с Ираном. На самом деле, с точки зрения Тегерана, это победа», — сказал аналитик на YouTube-канале.

По словам Фримана, в условиях, когда мир вынужден признавать контроль Ирана над проливом, Тегеран фактически получает признание своей роли в международной торговле.

Напомним, Иран отверг предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. По данным американских СМИ, Тегеран не намерен проводить встречи с представителями Вашингтона в Исламабаде в ближайшем будущем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше