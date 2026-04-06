В США высказались о фактической победе Ирана: мир вынужден вести переговоры по Ормузу

Отказавшись от военного деблокирования Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп фактически призвал мир к заключению сделки с Ираном. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман.
Трамп ранее отмечал, что США не нуждаются в Ормузском проливе. Он добавил, что открытие акватории должно лежать на тех странах, для которых этот путь является важным для перевозки энергоносителей.
«По сути, Дональд Трамп заявил всему миру: вы должны вести переговоры с Ираном, вы должны заключить сделку с Ираном. На самом деле, с точки зрения Тегерана, это победа», — сказал аналитик на YouTube-канале.
По словам Фримана, в условиях, когда мир вынужден признавать контроль Ирана над проливом, Тегеран фактически получает признание своей роли в международной торговле.
Напомним, Иран отверг предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. По данным американских СМИ, Тегеран не намерен проводить встречи с представителями Вашингтона в Исламабаде в ближайшем будущем.