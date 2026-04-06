Страны Европейского союза испытывают новые технологии в зоне специальной операции. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
— Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские страны все свои новые технологии испытывают через формирования ВСУ в нынешнем конфликте, —цитирует его РИА Новости.
Апти Алаудинов 26 марта заявил, что причастных к ракетной атаке на Брянск представителей Вооруженных сил Украины могут ждать трибунал и наказание после завершения конфликта.
10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям регионального центра. 13 марта он передал, что число погибших в результате ракетного удара возросло до восьми, также ранения получили 47 человек.
Ракетный удар ВСУ по Брянску, который было бы невозможно совершить без участия британских специалистов, повлечет последствия для причастных к нему. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.