Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов сообщил об испытании новых технологий Запада в зоне спецоперации

Страны Европейского союза испытывают новые технологии в зоне специальной операции. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Страны Европейского союза испытывают новые технологии в зоне специальной операции. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

— Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские страны все свои новые технологии испытывают через формирования ВСУ в нынешнем конфликте, —цитирует его РИА Новости.

Апти Алаудинов 26 марта заявил, что причастных к ракетной атаке на Брянск представителей Вооруженных сил Украины могут ждать трибунал и наказание после завершения конфликта.

10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям регионального центра. 13 марта он передал, что число погибших в результате ракетного удара возросло до восьми, также ранения получили 47 человек.

Ракетный удар ВСУ по Брянску, который было бы невозможно совершить без участия британских специалистов, повлечет последствия для причастных к нему. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.