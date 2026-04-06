В Хабаровском крае представили Систему РЕПРО

Весна — это не только долгожданное тепло и пробуждение природы, но и период, когда организм особенно остро ощущает нехватку ресурсов. После зимы многие сталкиваются с усталостью, снижением концентрации, перепадами настроения и общим ощущением «разряженности». Это связано с сезонными дефицитами витаминов и микроэлементов, которые формируются постепенно — на фоне ограниченного рациона, недостатка солнечного света и снижения физической активности в холодное время года.
В таких условиях всё больше внимания уделяется нутрицевтической поддержке — комплексному подходу, направленному на восполнение баланса витаминов, минералов и других биологически активных веществ. Одним из примеров такой системы стала линейка БАД РЕПРО, разработанная фармацевтической компанией Р-ФАРМ. Сегодня Система РЕПРО доступна и жителям Хабаровского края.
Почему весной усиливаются дефициты.
Зимний рацион традиционно беднее: «пластиковые» овощи, фрукты и зелень из магазинов не несут полноценный запас полезных веществ. К этому добавляются короткий световой день, снижение уровня физической активности и повышенные нагрузки — как физические, так и эмоциональные. В результате к весне организм может испытывать нехватку веществ, участвующих в ключевых процессах:
• работе нервной системы.
• энергетическом обмене.
• сильном иммунитете.
• функционировании пищеварительной системы.
Именно поэтому весна считается одним из наиболее подходящих периодов для комплексной поддержки организма.
Система РЕПРО: поэтапный подход.
Линейка БАД РЕПРО построена по принципу последовательной нутрицевтической поддержки. Она включает несколько этапов, каждый из которых направлен на определённые процессы в организме — от адаптации к стрессу до восполнения микроэлементов, необходимых для поддержания репродуктивной системы.
Шаг первый: поддержка нервной системы и адаптация к стрессу.
Современный ритм жизни, информационная перегрузка и постоянное напряжение — факторы, которые напрямую влияют на самочувствие.
Для поддержки психоэмоционального состояния в линейке предусмотрены комплексы РЕПРОРЕЛАКС ГИПОКОРТИЗОЛ и РЕПРОРЕЛАКС ГИПЕРКОРТИЗОЛ. В их составе:
• витамины группы B.
• магний.
• растительные адаптогены (родиола, элеутерококк, женьшень).
• экстракт гриффонии (источник 5-HTP, участие в синтезе серотонина).
• ГАМК — вещество.
Шаг второй: микробиота, пищеварение и детоксикация.
Состояние кишечника сегодня рассматривается как один из ключевых факторов общего самочувствия. В организме человека живут триллионы бактерий, которые участвуют в переваривании пищи, синтезе витаминов и других процессах.
Комплекс РЕПРОБИОМ направлен на поддержку микробиоты и включает:
• пробиотики.
• пребиотики.
• экстракты растений (солодка, мята, алоэ).
• экстракт зелёного чая.
Эти компоненты используются в нутрицевтике для поддержки пищеварения и баланса микрофлоры.
Дополнительно на этом этапе уделяется внимание работе печени — органа, который участвует в нейтрализации и выведении различных веществ. В систему входит комплекс РЕПРОДЕТОКСИ, в составе которого:
• глутатион — один из ключевых антиоксидантов.
• L-глутаминовая кислота.
• экстракт плодов граната.
Компоненты комплекса применяются как часть программ, направленных на поддержку естественных процессов детоксикации печени.
Шаг третий: энергия и обмен веществ.
Весной многие отмечают снижение энергии и быструю утомляемость. Это может быть связано с особенностями клеточного обмена.
Комплекс РЕПРОЭНЕРДЖИ включает:
• коэнзим Q10.
• альфа-липоевую кислоту.
• никотинамид.
• биотин.
Эти вещества участвуют в энергетическом обмене на клеточном уровне.
Параллельно важен и углеводный обмен. В системе РЕПРО предусмотрен комплекс РЕПРОМЕТАБО, содержащий:
• L-карнитин.
• экстракт джимнемы.
• экстракт корицы.
• альфа-липоевую кислоту.
Компоненты используются для поддержки метаболических процессов и баланса работы желудочно-кишечного тракта.
Шаг четвёртый: восполнение микроэлементов и нутриентов.
Завершающий этап направлен на восполнение микроэлементов, участвующих в различных физиологических процессах.
Комплекс РЕПРОЭМБРИО включает:
• экстракт граната.
• дииндолилметан (ДИМ).
• индол-3-карбинол.
Также в систему входит комплекс РЕПРОГЕНОМ, содержащий витамины группы B (B2, B6, B9, B12) и бетаин — вещества, которые участвуют в обменных процессах и синтезе биологически важных соединений.
Актуальность для жителей Хабаровского края.
Климатические особенности региона — продолжительная зима, резкие температурные перепады и ограниченная доступность свежих продуктов в холодный сезон — делают проблему дефицитов особенно актуальной.
Весной жители Хабаровского края чаще отмечают:
• снижение энергии.
• усталость.
• изменения в состоянии кожи и волос.
• дискомфорт со стороны пищеварения.
В таких условиях комплексный подход к питанию и восполнению нутриентов становится особенно востребованным. Система РЕПРО, которая теперь доступна в регионе, предлагает поэтапную модель поддержки, учитывающую разные аспекты самочувствия.
Индивидуальный подход — ключевой принцип.
Важно понимать, что потребности организма у каждого человека различаются. Они зависят от возраста, образа жизни, уровня физической активности и особенностей рациона.
Перед использованием биологически активных добавок рекомендовано проконсультироваться с врачом или нутрициологом, чтобы подобрать подходящий формат поддержки.
Весенний период — это хорошее время, чтобы обратить внимание на своё самочувствие, пересмотреть рацион и при необходимости дополнить его нутриентами. Комплексный подход позволяет поддерживать баланс и адаптироваться к сезонным изменениям без резких нагрузок на организм.
