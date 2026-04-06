Пожарные части Хабаровска открыли двери для школьников и студентов

В Хабаровске на минувшей неделе пожарные устроили для школьников и студентов экскурсии по своим частям. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Экскурсии приурочили к Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля. Ребята смогли изнутри увидеть работу огнеборцев, познакомиться с их профессией и даже примерить настоящую боевую каску.
Сотрудники МЧС рассказывали детям о тонкостях своей работы, делились яркими случаями из практики и показывали современную технику. Особый восторг у ребят вызвала возможность посидеть за рулём большого пожарного автомобиля.
На экскурсиях ребята не только развлекались, но и узнавали важные правила пожарной безопасности. Им напомнили, как правильно вести себя при пожаре дома и в школе.
«Подобные экскурсии играют большую роль в профориентации молодёжи. Для кого-то они могут стать первым шагом к выбору профессии пожарного», — добавили в МЧС.