Ледовая переправа в Николаевске-на-Амуре закрывается с 8 апреля

С 8 апреля прекращает работу ледовая переправа через Амур от села Подгорное до Николаевска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ввиду аномально теплых температур лед потерял прочность. Сначала на зимнике с 5 по 7 апреля снизили грузоподъемность автомобилей до 5 тонн, а через несколько дней проезд по льду будет опасен уже и для всех остальных.
Проезд закрывается и жители Николаевска смогут пересечь реку только с началом навигации, когда заработает паромная переправа.
Два раза в год — весной и осенью — город сталкивается с такими трудностями. Предприниматели заранее запасаются продуктами, а свежие товары доставляют судами на воздушных подушках, которые также обеспечивают пассажирские перевозки. Благодаря этому жители Нижнего Амура остаются на связи с внешним миром.