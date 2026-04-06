Почему ЗОЖ продлевает жизнь и повышает её качество

В эпоху стрессов и экологии под угрозой забота о здоровье выходит на первый план.

Источник: Время

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — не тренд, а ключ к долгой и яркой жизни. Разбираемся в плюсах ЗОЖ с главным врачом Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области Натальей Савицкой.

— Наталья Николаевна, какие главные плюсы ЗОЖ?

— Выделю шесть ключевых преимуществ.

Первое — крепкое физическое здоровье. Физнагрузки и правильное питание усиливают иммунитет, поддерживают сердце и сосуды, помогают держать вес в норме, снижая риски диабета, гипертонии и сердечных болезней.

Второе — душевное равновесие. Умеренные тренировки запускают эндорфины — «гормоны радости», побеждая депрессию и тревогу. Полезная еда улучшает настроение и фокус.

Третье — прилив энергии и продуктивность. Активность и питание дают силы на дела дня. Такие люди быстрее восстанавливаются после нагрузок.

Четвертое — долголетие. Исследования подтверждают: ЗОЖ замедляет старение и отодвигает риски ранней смерти.

Пятое — социальные связи. Спортивные секции, клубы и прогулки расширяют круг общения, открывая пути для самореализации.

Шестое — привлекательный вид. Кожа упругая, волосы и ногти крепкие, фигура подтянутая.

— Какие основы ЗОЖ обязательны?

— Восемь столпов для максимальной пользы таковы:

Регулярные движения: бег, плавание, йога, зарядка или прогулки — выбирайте любимое.

Полезный рацион: овощи, фрукты, белки, хорошие жиры, сложные углеводы; минимизируйте сахар, соль, фастфуд.

Сон 7−9 часов в одно время.

Борьба со стрессом: медитация, дыхание, хобби.

Нет вредным привычкам: курению, алкоголю.

Закаливание: контрастный душ, воздух, прогулки.

Регулярные профосмотры у врача.

Личная гигиена для профилактики.

— Как войти в ЗОЖ без стресса?

— Новые привычки нужно вводить поэтапно: новая еда, утренняя гимнастика. Скоро почувствуете подъём и спокойствие.

Необходимы 15−20 минут активности ежедневно. Замените газировку водой с лимоном. Ложитесь на полчаса раньше. Расслабьтесь вечером прогулкой, книгой или музыкой.

Постепенно вытесняйте вредное полезным — и цели станут реальностью.