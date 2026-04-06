Новосибирских рыбаков предупредили о запретах и штрафах до 500 тысяч рублей

В Новосибирской области с 20 апреля вводятся ограничения на рыбалку в связи с нерестом. Запрет на реке Оби и ее притоках действует до 20 мая, на Новосибирском водохранилище — с 25 апреля по 10 июня. С 20 мая по 15 июня будет нельзя рыбачить с лодок и катеров.