Новосибирских рыбаков предупредили о запретах и штрафах до 500 тысяч рублей

В Новосибирской области с 20 апреля вводятся ограничения на рыбалку в связи с нерестом. Запрет на реке Оби и ее притоках действует до 20 мая, на Новосибирском водохранилище — с 25 апреля по 10 июня. С 20 мая по 15 июня будет нельзя рыбачить с лодок и катеров.
Во время нереста разрешена только береговая рыбалка с одним удилищем и максимум двумя крючками. Запрещены сети, электроудочки и багры. Под круглогодичный запрет попали осетр, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус и стерлядь.
Штраф для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей, возможна конфискация лодок и снастей. За ловлю в местах нереста или крупный ущерб грозит уголовная ответственность, штраф до 500 тысяч, а также лишение свободы до двух лет.