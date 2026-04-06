МЧС: Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области Казахстана

Плотину «Шоптыколь» прорвало в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в МЧС республики.

— В Коргалжынском районе был зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в двух километрах к северу от села Сабынды, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Этот населенный пункт находится в 70 километрах от столицы Казахстана Астаны. В нем проживают более тысячи человек.

Уточняется, что к ликвидации последствий прорыва привлекли сотрудников МЧС, полиции и дорожных служб. В мероприятии задействовали 170 человек личного состава МЧС и 43 единицы техники. Они приступили к укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана местами прорвало дамбу Геджухского водохранилища из-за переполнения водой, сообщили в оперативных службах.

Из-за угрозы подтоплений в Дербентском районе началась эвакуация населения: оперативные службы намерены вывезти в безопасную зону 4165 человек, включая 823 ребенка.