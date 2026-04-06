В Хабаровске проходит первый фестиваль цифровых компетенций школьников

В Хабаровске стартовал первый фестиваль цифровых компетенций для школьников, который станет важной вехой в подготовке будущих IT-специалистов. Участники этого мероприятия получат возможность углубить свои знания в области программирования и других современных технологий. Отечественная IT-отрасль играет ключевую роль в обеспечении цифровой независимости страны и открывает широкие перспективы для молодежи, желающей построить успешную карьеру, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Фестиваль стартовал сегодня — он поможет старшеклассникам освоить продвинутые методики программирования», — говорится в сообщении.
В городском фестивале принимают участие около 160 школьников из всех общеобразовательных учреждений. Это старшеклассники, которые планируют связать свою жизнь с IT-технологиями и поступить в соответствующие вузы.
«Особое внимание в Хабаровске мы уделяем ранней профориентации и поддержке талантливых детей в сфере цифровых технологий. Фестиваль цифровых компетенций это прекрасная возможность для старшеклассников получить новые знания, а также большой заряд мотивации для дальнейшего роста», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.
Фестиваль развернулся в гимназии № 3. Каждый участник здесь пройдет 5 технологических станций. На каждой необходимо выполнить задания за ноутбуком и решить задачи на языке программирования Python (ЕГЭ повышенного уровня).
«Каждая задача — это реальная экзаменационная ситуация, реальная задача по программированию на языке Python. Мы выбрали именно такие задания, где школьники наиболее часто допускают ошибки в рамках ЕГЭ. Это поможет ребятам прокачать навыки и успешно сдать экзамены, а главное — поступить в выбранные технологические вузы», — рассказывает руководитель школы программирования «Алгоритмика» в Хабаровске Павел Кузьменко.
Среди заданий фестиваля — задачи по комбинаторике, работе с числовой последовательностью, логике и таблицам истинности, а также другим направлениям. Все задания участникам необходимо выполнить в течение нескольких часов. По завершении фестиваля каждый участник получит памятные призы, а также сертификат о прохождении мероприятия для своего портфолио.
Стоит отметить, подобные социальные проекты — одно из ключевых направлений для «Алгоритмики». Ранее организация уже запустила уроки программирования в детских домах Хабаровска, а также общегородские IT-слеты для школьников.