Синоптики снова обещают красноярцам похолодание

Красноярцев в первой половине этой недели ждет теплая погода, а во второй — прохладная.
В понедельник ожидается +12, +14 °C, но преимущественно облачно, временами — со слабым дождем и порывистым юго-западным ветром 13−18 м/с.
В ночь на вторник температура воздуха понизится до +1 °C, днем будет около +8 °C, с прояснениями, без осадков и сильного ветра.
В среду снова потеплеет до +12, +14 °C, но погода выдастся облачной и сырой.
А каждый следующий день будет немного холоднее. Так, в четверг ночью ожидается +3 °C, днем — около +6 °C и порывистый ветер. В ночь на пятницу придут заморозки до −4 °C, днем будет +3 °C.
На выходных в течение суток прогнозируется от −6 до +2 °C, очень высокое атмосферное давление, значительная облачность и слабый ветер.
