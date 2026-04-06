В летних квитанциях может появиться строка за отопление: кому придется заплатить

Источник: Комсомольская правда

В летних квитанциях у россиян может появляться строка за оплату отопления. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью «Прайму».

Аналитик отметил, что плата за отопление может начисляться только в отопительный сезон либо равномерно на протяжении всего года. С марта 2025 года многие регионы перешли на сезонную оплату, отказавшись от равномерных взносов.

«Информацию о текущем порядке начисления можно уточнить в вашей управляющей компании. В ответ должны будут сообщить, как в регионе начисляют плату за отопление: круглый год или только в период отопительного сезона», — сказал эксперт.

Бондарь добавил, что летние начисления могут быть связаны с погашением долгов, корректировками после сверки показаний или техническими сбоями.

Ранее KP.RU сообщал, что в России существует возможность перерасчета платы за коммунальные услуги для граждан, отсутствовавших в квартире не менее пяти дней подряд. Это право позволяет снизить расходы в периоды длительного отъезда.