Безвиз навсегда: в КНР предложили сделать туризм с Россией бессрочным

«Упрощение визовых формальностей уже предоставило обеим сторонам очень много удобных условий. В первую очередь это пошло на пользу простым гражданам, которые получили возможность чаще бывать в соседней стране с туристическими и деловыми целями без лишних бюрократических проволочек», — заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Дипломат подчеркнул, что текущие облегченные правила уже доказали свою эффективность, поэтому он рассчитывает на закрепление подобного формата взаимодействия как постоянного. Данное заявление прозвучало на фоне активного роста турпотоков и деловых контактов. Ранее бессрочный характер соглашения отсутствовал, что вызывало опасения у представителей индустрии путешествий относительно долгосрочного планирования. Инициатива посла призвана устранить эту неопределенность, передает ТАСС.
Сейчас правила въезда для россиян в Китай ограничены временными рамками: безвизовый режим для граждан РФ был введен 15 сентября 2025 года и, согласно действующим договоренностям, завершается 14 сентября 2026 года. В свою очередь, указ президента России Владимира Путина, позволяющий гражданам КНР находиться в РФ по обычным паспортам до 30 дней, подписан 1 декабря прошлого года.
Для российских туристов вопрос продления безвиза является критически важным. В настоящее время оформление групповых или индивидуальных виз в ряде агентств стоит около 8900 юаней (примерно 122 500 рублей), тогда как при сохранении безвизового режима расходы путешественников заметно снижаются. Ожидается, что профильные ведомства обеих стран в ближайшее время обсудят юридические механизмы для закрепления этого статуса на постоянной основе.
Эксперты отмечают, что бессрочный безвиз может стать мощным драйвером роста турпотока. В социальных сетях путешественники уже активно обсуждают перспективы поездок в Китай на следующий год, указывая, что отсутствие визовых сборов и экономия времени делают это направление более привлекательным по сравнению с другими азиатскими странами.
До официального принятия решения о продлении безвизового режима туристам рекомендуется внимательно следить за актуальными требованиями на сайтах консульских служб: любые изменения в миграционном законодательстве могут вступать в силу оперативно, поэтому перед покупкой билетов стоит проверять сроки действия текущих соглашений.
Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития планирует продлить безвизовый режим с Китаем.