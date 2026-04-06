Посольства Ирана иронично ответили Трампу на призывы открыть пролив: «Потеряли ключи»

В ответ на призыв Трампа открыть Ормузский пролив посольство Ирана в Зимбабве иронично сообщило, что Иран «потерял ключи».
«Мы потеряли ключи», — разместило посольство пост в соцсети Х.
В свою очередь посольство Ирана в ЮАР также отреагировало на это заявление с иронией. Там уточнили, что ключи от пролива «находятся под цветочным горшком», однако открывают доступ к нему только для друзей.
Накануне у хозяина Белого дома, кажется, сдали нервы на фоне войны с Ираном. Дональд Трамп попытался в матерной форме призвать Тегеран открыть Ормузский пролив для грузового судоходства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.