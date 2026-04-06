Хабаровские спортсмены победами открыли сезон гребли на байдарках и каноэ

Первый выход на воду и первые результаты: хабаровские гребцы открыли сезон гребли на байдарках и каноэ. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в холодный период (с ноября по март) спортсмены плавали в бассейне, занимались в тренажерном зале и оттачивали навыки на гребном тренажере. Теперь же — провели учебно-тренировочный сбор на воде в поселке Лозовый в Приморском крае.
— Это первый выход на воду хабаровчан в новом сезоне. И старт сезона получился удачным — в активе спортсменов две медали (золотая и бронзовая) а также — путевка на спартакиаду учащихся России, — проинформировали в Хабаровской региональной спортивной общественной организации «Федерация по гребле на байдарках и каноэ».
Выступали четыре хабаровских спортсмена, воспитанников СШОР «Дельфин», и семь спортсменов из Комсомольска-на-Амуре на первенстве ДФО по гребле на байдарках и каноэ. Конкуренцию им составили около 100 гребцов из Приморского края. В апреле на таких стартах дистанция одна — 2000 метров.
Победителем среди байдаристов до 17 лет стал комсомольчанин Кирилл Длюгов — именно он отправится на спартакиаду учащихся России до 17 лет, которая состоится в городе Энгельс в июле. Также воспитаннице хабаровской СШОР «Дельфин» Марии Боглаевой удалось завоевать бронзовую медаль в байдарке до 24 лет.
— Выступление нашей сборной считаю отличным. В прошлом году высших наград на таких стартах не было. И гонка Валерии Евлашевой, пусть и без медали, тоже на вес золота. Категорию до 15 лет убрали и соединили со взрослыми спортсменками. Лере всего 12. Это ее первые гонки, и она показала хороший временной показатель: на 2 км — 12 минут 21 секунд и 500 метров −2 минуты 47 секунд. Для 12 лет это очень хорошее время, учитывая, что тренируется она всего год. Перспективная спортсменка, в дальнейшем рассчитываем на нее, и со следующего года будем всерьез бороться за медали первенства России и место в сборной страны, — уточнил президент Хабаровской региональной спортивной общественной организации «Федерации по гребле на байдарках и каноэ» Вячеслав Нахамяев.