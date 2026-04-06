Жильцы аварийного дома в Хабаровске добиваются расселения через Следственный комитет

В Следственный комитет России поступило обращение от жильцов аварийного дома на улице Восточного Семафора в Хабаровске. Люди жалуются на длительное нерасселение и опасные условия проживания. Здание, построенное в 1910 году, признано аварийным ещё в 2021 году, однако до сих пор жильцы не получили новое благоустроенное жильё, сообщает информационный центр СК РФ.
«В приёмную Председателя СК России А. И. Бастрыкина в социальной сети “ВКонтакте” поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Восточного Семафора в городе Хабаровске», — говорится в сообщении.
Двухэтажное кирпичное здание 1910 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: несущие конструкции и кровля разрушаются, в стенах образовались трещины, холодное водоснабжение, системы централизованного отопления и канализации отсутствуют, в жилых помещениях не соблюдается температурный режим, подача электроэнергии осуществляется с перебоями. Несмотря на признание в 2021 году строения аварийным, до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимается, сроки расселения постоянно переносятся.
Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но их жалобы оставались без ответа. Ранее Следственный комитет уже дважды возбуждал уголовные дела по данному факту, однако прокурор Железнодорожного района Хабаровска отменял эти решения. Попытки обжалования вплоть до прокурора края не принесли результата.
В связи с этим региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело для защиты прав граждан.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.