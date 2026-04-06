Жильцы аварийного дома в Хабаровске добиваются расселения через Следственный комитет

В Следственный комитет России поступило обращение от жильцов аварийного дома на улице Восточного Семафора в Хабаровске. Люди жалуются на длительное нерасселение и опасные условия проживания. Здание, построенное в 1910 году, признано аварийным ещё в 2021 году, однако до сих пор жильцы не получили новое благоустроенное жильё, сообщает информационный центр СК РФ.