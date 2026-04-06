Более 2,7 тысячи га прошёл огонь в Приморье за минувшие выходные

За минувшие выходные, 4 и 5 апреля, в Приморье ликвидировали 11 лесных и ландшафтных пожаров, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья.
«Общая площадь составила свыше 2,7 тысячи га. Все возгорания потушены», — говорится в сообщении.
Самым сложным оказался пожар на землях Минобороны в Уссурийском лесничестве — его тушили с 1 апреля, площадь составила 2350 га. Возгорание ликвидировали силами «Оборонлеса».
В субботу на землях лесного фонда горели три участка в Арсеньевском, Кавалеровском и Уссурийском лесничествах общей площадью 175 га. Там работали 49 человек, почти 30 из них — специалисты «Приморской авиабазы». Кроме того, в Уссурийском городском округе потушили крупный ландшафтный пожар на 208 гектарах.
В воскресенье, 5 апреля, площадь возгораний была значительно меньше — всего 48 га. Два лесных пожара общей площадью 32 га тушили в Уссурийском и Михайловском округах силами 20 сотрудников «Приморской авиабазы». Ещё четыре ландшафтных пожара на 16 га ликвидировали в Надеждинском и Шкотовском округах.
К утру 6 апреля все пожары потушены, новых очагов не зарегистрировано.
Отметим, что активный циклон будет формировать погоду в Приморье в понедельник, 6 апреля. На территории края ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, в отдельных районах сильные в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сохраняется риск гололёдных явлений. Ветер преимущественно южных и юго-восточных направлений: умеренный, местами — сильный.
Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать новый комплекс противопожарных мер с применением спецтехники и дронов.