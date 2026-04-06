В Хабаровском крае за сутки выявили почти 500 нарушений правил движения

Дорожная обстановка в Хабаровском крае за 5 апреля 2026 года характеризовалась регистрацией одного серьезного происшествия. Как сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю, в результате столкновения автомобилей один человек получил травмы различной степени тяжести. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Всего же за сутки инспекторы составили 477 административных протоколов в отношении участников дорожного движения. В ходе рейдовых мероприятий правоохранители выявили 19 нетрезвых автомобилистов, при этом шесть задержаний пришлось на город Хабаровск. Нарушителям грозит ответственность как в рамках административного кодекса, так и по уголовным статьям за повторную езду в пьяном виде.
Статистика ведомства также отражает ситуацию с дисциплиной на пешеходных переходах. Десять водителей в краевом центре и пять в районах области не пропустили людей, имевших преимущество в движении. В свою очередь, семь пешеходов были привлечены к ответственности за игнорирование установленных правил пересечения дороги. Информация предоставлена пресс-службой Госавтоинспекции Хабаровского края.
