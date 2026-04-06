В Новосибирском зоопарке появилась редкая малайская медведица

Новосибирский зоопарк пополнился новым обитателем — малайской медведицей. Малышку привезли в конце 2025 года как часть программы обмена животными. После периода адаптации и карантина её поселили в вольер павильона «Тропический мир», где она теперь доступна для посетителей.
Малайский медведь, самый маленький из семейства медвежьих, обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Его также называют «солнечным медведем» из-за уникального светлого пятна на груди и «медовым медведем» за любовь к сладкому. Длинный язык, достигающий 46 сантиметров, помогает добывать мед.
Директор зоопарка Андрей Шило отметил активность и любознательность медведицы.
«Она с удовольствием лазает по брёвнам, ловко снимает с них стружку когтями и зубами. Использует все игрушки и элементы обогащения среды — ничего не оставляет без внимания», — отметил Шило.
Медведица обожает воду: часто купается, разбрызгивает её по вольеру и играет. Её рацион состоит из фруктов и овощей: бананов, манго, граната, мандаринов, а также запеченной тыквы, батата, моркови, пекинской капусты и рисовой каши.
Малайские медведи находятся на грани исчезновения, поэтому зоопарки активно участвуют в международных программах по их сохранению.
Татьяна Картавых