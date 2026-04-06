В Новосибирском зоопарке появилась редкая малайская медведица

Новосибирский зоопарк пополнился новым обитателем — малайской медведицей. Малышку привезли в конце 2025 года как часть программы обмена животными. После периода адаптации и карантина её поселили в вольер павильона «Тропический мир», где она теперь доступна для посетителей.