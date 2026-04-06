Потерявший семью при взрыве газа новосибирец пришёл на «Битву экстрасенсов»

Житель Новосибирска Константин Белик, потерявший семью при взрыве газа на улице Линейной, появился в эфире телешоу «Новая битва экстрасенсов» (16+). В одном из выпусков участники пытались определить владельца личного предмета — им оказалось обручальное кольцо его погибшей жены.
По условиям программы, экстрасенсы должны были по вещи рассказать о её владельце. Участница Анжела Гома выбрала кольцо и сразу заявила, что оно принадлежало человеку, которого уже нет в живых. Позже она обратилась к самому Белику, описав детали, связанные с его жизнью, и отметила сильное внутреннее переживание.
Константин подтвердил, что кольцо принадлежало его супруге. Его жена и двухлетняя дочь погибли 9 февраля 2023 года при взрыве газа в жилом доме. Мужчина рассказывал, что смог опознать ребёнка только по одежде. После трагедии он испытывает тяжёлые переживания, которые специалисты связывают с так называемым синдромом выжившего.
Взрыв на улице Линейной произошёл 9 февраля 2023 года. Тогда погибли 15 человек, ещё около 40 получили травмы. Следствие установило, что причиной трагедии стали незаконные работы с газовым оборудованием в одной из квартир. За несколько дней до происшествия их проводили двое жителей — Евгений Кавун и Ирина Урбах.
В мае 2025 года суд признал их виновными. Мужчину приговорили к 9 годам и 9 месяцам колонии, женщину — к 9 годам и 6 месяцам. Позже, в январе 2026 года, с осуждённых взыскали более 335 миллионов рублей в пользу мэрии Новосибирска в счёт причинённого ущерба.
Разрушенный дом на Линейной был полностью снесён. На этом месте планируют обустроить сквер.